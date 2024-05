Fulham vs Manchester City – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilcontinua la sua ricerca del quarto titolo consecutivo in Premier League quando si reca a Craven Cottage per affrontare ilsabato 11 maggio all’ora di pranzo. I Cottagers cercano la rivincita contro i campioni in carica dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita nel settembre scorso all’Etihad Stadium. Il calcio di inzio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè destinato a non raggiungere la top 10 della scorsa stagione dopo un periodo incostante nel 2024 e ha bisogno di una fine perfetta della campagna se vuole raggiungere la soglia dei 50 ...