Riconoscimento facciale e telecontrollo Il Grande Fratello reale arriva nelle città italiane Ecco chi vuole la deriva cinese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Da tempo siamo controllati, spiati, i nostri dati vengono condivisi con o senza il consenso degli interessati. La tecnologia ci ascolta anche quando non lo crederemmo possibile. Se parliamo di un argomento, subito veniamo sommersi di pubblicità legate a ciò di cui stavamo parlando. E come se non bastasse tutto questo, alcune Giunte Comunali sembrano impegnate a rendere sempre più stretto il controllo sui cittadini. In una sorta di Orwell 2.0 che si spande inesorabilmentenostre. Ed è quello che, in modo sempre più invasivo, sta succedendo nella Capitale. La giunta di Roma Capitale, infatti, si sta distinguendo per iniziative estreme, come la chiusura dellain unaZTL i cui ingressi saranno controllati elettronicamente. In pratica, la ripetizione di quanto la Giunta Sala ha già fatto a Milano. ...