Strage di Casteldaccia - le autopsie sulle cinque vittime | Polmoni totalmente saturi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sono state eseguite oggi lesui primi tre deioperai morti lunedì scorso, 6 maggio, nelladi, provincia di Palermo. Gli operai sono morti asfissiati mentre lavoravano alla rete fognaria. Confermati i sospetti iniziali: si tratta di esalazioni di idrogeno solforato, sprigionato dalla fermentazione dei liquami fognari.Leggi anche: Tragedia di, svolta nelle indagini: “Omicidio colposo plurimo” La pericolosità dell’idrogeno solforato L’idrogeno solforato è un gas altamente pericoloso per l’uomo, incolore, idrosolubile e con una densità maggiore dell’aria, per questo tende ad accumularsi in basso negli ambienti chiusi. Come la vasca piena di liquami fognari. Leavevano icompletamente ostruiti. Venerdì ...

Nicolò Di Salvo, titolare del Quadrifoglio group, ditta che aveva in subappalto i lavori a Casteldaccia , sarebbe finora l'unico indagato per la Strage

Strage di Casteldaccia, gli operai morti avevano i polmoni totalmente ostruiti - strage di casteldaccia, gli operai morti avevano i polmoni totalmente ostruiti - Una volta ultimate le operazioni peritali il magistrato inquirente darà il nulla osta per la sepoltura e le famiglie delle vittime potranno fissare la data dei rispettivi funerali: non ci sarà una cer ...

Strage di Casteldaccia, funerali separati per la cinque vittime - strage di casteldaccia, funerali separati per la cinque vittime - Non ci saranno funerali comuni per le cinque vittime dell'incidente sul lavoro di Castedaccia, morte soffocate lunedì ...

Strage di Casteldaccia, come stanno gli operai sopravvissuti - strage di casteldaccia, come stanno gli operai sopravvissuti - PALERMO – Resta riservata la prognosi sulla vita sul paziente di 62 anni, Viola Domenico, coinvolto nell’incidente sul lavoro di casteldaccia, ed entrato per ultimo tra i cunicoli, e ricoverato nella ...