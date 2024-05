Quando lo Stato non seppe proteggere il suo uomo migliore Follini ricorda Moro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dove ci porta la nostra memoria se ci voltiamo indietro? A quel 9 maggio del 1978. Via Caetani, dove questa mattina il Capo dello, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro. La vittima di quel brutale assassinio – per mano del terrorismo brigatista – si chiamava Aldo. Ed era “l’di quella stagione politica”. Abbiamo cercato di sfogliare a ritroso le pagine della storia repubblicana, per arrivare a quel capitolo terribile. Mai chiuso, in sostanza e in coscienza. Per farlo, ci siamo affidati all’ex vicepresidente del Consiglio, esponente di primo piano dell’Udc, Marco. Rapito, tenuto in ostaggio, assassinato. Simbolicamente, per la storia repubblicana, cos’ha rappresentato quel 9 maggio di 46 anni fa? Fu un segnale chiaro. Il potere era fragile ed esposto alle ...