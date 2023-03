Ciclismo | ancora un mese di stop per Victor Campenaerts dopo la frattura vertebrale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Inizio di stagione da dimenticare per. Il belga è caduto di recente alla Bredene Koksijde Classic ed è costretto a saltare praticamente tutta la prima parte dell’anno, quella delle Classiche del Nord. Per il 31enne della Lotto Dstny è stata riscontrata infatti unaad una vertebra e al momento non è possibile tornare ad allenarsi vista la situazione fisica. Le parole in un comunicato della squadra: “Lariportata in quella caduta necessitadi circa 4 settimane per guarire completamente. Questo significa chenon potrà salire neppure sui rulli almeno per un altro. Comunque, lui sta già lavorando sulla sua mobilità e durante la prossima settimana potrà iniziare degli allenamenti dedicati in piscina”. E ...

Le parole in un comunicato della squadra: "La frattura riportata in quella caduta necessita ancora di circa 4 settimane per guarire completamente. Questo significa che Victor non potrà salire neppure ...