Aleix Espargarò, duro attacco a Marquez: "È gravissimo!" (Di mercoledì 29 marzo 2023) La prima vittoria stagionale della Ducati di Francesco Bagnaia, il bel secondo posto dell'Aprilia di Maverick Vinales e la terza piazza di Marco Bezzecchi su VR46 Racing Team. Vi bastano come spunti di riflessione? Assolutamente no. Il quarto tema, il più scottante e polemico, si è puntualmente manifestato nel primo round del Motomondiale 2023: Marc Marquez ha compiuto una manovra piuttosto azzardata in pista determinando il brutto incidente che ha coinvolto, anche, Miguel Oliveira di RNF Aprilia che non sarà in Argentina (come lo spagnolo di Honda) per il secondo appuntamento della MotoGP. Una situazione che ha attirato numerose critiche sul portacolori del team nipponico: l'ultimo a censurare (duramente) il comportamento dell'ex campione del mondo è stato Aleix Espargarò.

