Al Teatro Jenco La storia d’amore fra madre e figlia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domani alle 21 il cartellone di prosa delpropone Accabadora dal romanzo di Michela Murgia (nella foto), Enaudi Editore. Spettacolo al femminile: monologo Carlotta Corradi, regia Veronica Cruciani, Maria Monica Piseddu e Anna Dalla Rosa. La Murgia racconta unaambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria, a 6 anni, viene data a fill’e anima a Bonaria Urrai, sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo acabar e significa finire, uccidere; Bonaria Urrai aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce nell’ammirazione della nuova, più colta e più attenta della precedente fino a quando scopre la su vera natura. È allora che fugge in continemte per cambiare vita e dimenticare il passato. Anni ...