Le zone industriali Dal nodo dei trasporti all’espansione futura | Quali azioni concrete?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le risposte dei candidati alle domande di Confindustria. SIMONE CAMPINOTI "Promuoveremo una maggiore rete di collegamento tra imprese di ogni ordine e taglia, e con il mondo della ricerca, ma soprattutto una maggiore sintonia con l’amministrazione che negli ultimi anni salvo per tagliare i nastri, nei momenti di difficoltà delle imprese è stata molto distratta da altro. Serve una rivoluzione per un nuovo ruolo più attuale dell’agenzia dello sviluppo Asev, con la creazione, condivisa con le categorie datoriali e tutti i soggetti soci, di una task-force di sostegno in grado di aiutare le imprese e sostenendole in processi di salvataggio, crescita e rafforzamento, partendo dai problemi di gestione del personale, oggi molto fluido, senza nessun beneficio per le imprese e i lavoratori. Per la mobilità serve più attenzione alla rete di mezzi pubblici, alla sincronizzazione con gli orari di ...