Quanto ci affascina la storia delle comete

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Scientificamente il termine "cometa" indica un corpo celeste minore, non grande come un pianeta, fatto di ghiaccio e di polveri. Quando questa raggiunge il perielio, cioè il punto più vicino al sole, evapora e forma quella che chiamiamo coda. L’orbitanon è rotonda, ma ha un punto lontano dal sole e uno vicino. Lehanno da sempreto il mondo: lo può dimostrare il "Libro della Seta" creato nel 200 a.C. in Cina in cui si racconta di una cometa che si crede che sia quella di "Halley". Anche in Grecia i più grandi filosofi, tra cui Aristotele, raccontano di questi corpi celesti. Invece, all’epoca dei Romani, erano gli Àuguri che cercavano di interpretare il messaggio che "mandavano" questi corpi celesti. E poi nel Medioevo lediventano un elemento importante nella ...