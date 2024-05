(Di giovedì 9 maggio 2024) di Achille Perego Ilè uno dei settori trainanti deldelle Marche. E ledi questo importante comparto, così come quelle della manifattura piuttosto che della moda, possono contare per crescere su un partner come, un istituto profondamente radicato nel territorio marchigiano, al servizio delle famiglie e delle. Tra cui anche quelle delqualiriserva un’attenzione specifica, con servizi e prodotti che si possono definire "sartoriali". Quell’attenzione che di cui si parlerà nell’iniziativa alla quale prenderà parte Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Centro Est die presidente della Commissione ...

"Turismo, un settore trainante per tutta l’economia regionale. Bper Banca vicino alle imprese" - "turismo, un settore trainante per tutta l’economia regionale. bper Banca vicino alle imprese" - Il turismo marchigiano trova supporto da bper Banca con servizi dedicati per le imprenditori del settore. L'attenzione verso il turismo sostenibile e autentico è al centro dell'iniziativa di Giuseppe ...

Bper, in primo trimestre conferma solidità con utile netto a 457 milioni - bper, in primo trimestre conferma solidità con utile netto a 457 milioni - bper evidenzia la propria solidita’ patrimoniale, testimoniata da un Cet1 ratio pari al 14,9% e una liquidita’ con Lcr al 162% e Nsfr pari al 133% (dopo aver rimborsato alla Bce prestiti Tltro per 16 ...

Qn distretti ad Ancona: il turismo sostenibile è un patrimonio non solo culturale - Qn distretti ad Ancona: il turismo sostenibile è un patrimonio non solo culturale - Il convegno alla Loggia dei Mercanti: appuntamento dalle 10,30 con istituzioni,operatori e protagonisti della filiera tanto cara alle Marche ...