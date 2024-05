L’elemento di continuità, nel passaggio in Regione Liguria dal caciccato di Claudio Burlando a quello di Giovanni Toti , si identifica in un personaggio che ama le penombre: l’ottantaquattrenne calabrese di Palmi (ma con accento genovese alla ...

"Prima di parlare di elezioni credo ci siano i tempi necessari. Toti dice che non ha nessun coinvolgimento e quindi diamo a Toti il tempo di dimostrare a tutti che non ha nessun coinvolgimento". Ma nelle misurate e distaccate parole del ...

Cosa succede ora. FdI e Lega allontanano il voto: "Lasciamo che Toti si difenda". Ma intanto spunta Scajola - Il centrodestra resta garantista sul governatore: "Aspettiamo prima di parlare di elezioni anticipate". Il Pd: subito un passo indietro. M5s: una nuova Tangentopoli. Candidatura, si riparla dell'ex mi ...

Scajola: "Difendo Toti e non mi candido governatore in Liguria" - "L'inchiesta non torna e arriva a ridosso delle europee: così la gente non andrà più a votare. In un sistema democratico è pericoloso pensare che una qualunque istituzione, dalla regione al governo, ...

Donzelli: "Se Toti non chiarisce entro quindici giorni si dovranno trarre le conseguenze" - Dimettersi o no In Fratelli d'Italia sul destino del presidente della Liguria aspettano il pronunciamento del Riesame: "Una regione non si governa a metà". Più vicino il ritorno al voto ...