(Di giovedì 9 maggio 2024) Glipotrebbero tornare presto nell’area dellacittadina per lavorare in sinergia con le forze dell’ordine, senza andare a sostituirle o a svolgere ruoli che non spettano a loro. Il Comune, in vista della prossima stagione, sta valutando come riattivare questo progetto, già sperimentato con buoni risultati nel 2021, per evitare problemi legati al degrado e all’ordine pubblico, che rischiano di sfociare in situazioni pericolose per ladei cittadini. In viale IV Novembre, tra l’altro, dove si concentrano gran parte dei locali più frequentati in città, sono presenti numerosi alberghi. I clienti si lamentano spesso perché non riescono a dormire fino a tarda ora, insieme ai residenti della zona. Urla, musica esterna diffusa bene oltre l’orario consentito, ma anche risse e alcolici ...

di Pietro Mecarozzi Si mimetizzano tra le orde di ragazzi con il cocktail in mano. Girano in coppia, bardati con un gilet giallo catarifrangenti. Non hanno armi o distintivi. Non sono ’sceriffi’, ma "Sentinelle ", come li ha definiti sabato sera ...

Sicurezza, in arrivo gli steward. Un piano per la movida estiva - Sicurezza, in arrivo gli steward. Un piano per la movida estiva - Rafforzati i controlli della polizia in centro città. Vertice in prefettura: massima attenzione contro il degrado ...

Le zone di Milano in cui sarà più complicato aprire locali - Le zone di Milano in cui sarà più complicato aprire locali - Approvata la delibera da parte del consiglio comunale. Si tratta prevalentemente di zone interessate dalla movida. In queste aree sarà necessaria un'autorizzazione ...

A Milano nuove regole per disciplinare la 'mala movida' - A Milano nuove regole per disciplinare la 'mala movida' - A Milano era atteso da 12 anni e nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per disciplinare la movida cittadina e soprattutto quella selvaggia. (ANSA) ...