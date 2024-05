Oggi il Papa legge la Bolla che indice il Giubileo

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’appuntamento è perpomeriggio alle 17.30. A quell’ora all’interno della basilica di San PietroFrancesco, in occasione delle celebrazioni per l’ascenzione del Signore, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Pontefice incontrerà anche le detenute della Giudecca Il Papa oggi sarà a Venezia per una visita lampo . Per il Pontefice la visita inizierà alle 6.30 con il decollo dell'elicottero dall'eliporto del Vaticano. Il viaggio, informa il Patriarcato ...

oggi , martedì 30 aprile, alle ore 17, a Villaricca (diocesi di Napoli), in via Bologna, ci sarà la posa e la benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchia le dedicato a san Giovanni Paolo II. Interverranno l’arcivescovo metropolita ...

Da Pechino Express arriva Andrea Belfiore - Da Pechino Express arriva Andrea Belfiore - Il vincitore di Pechino Express, Andrea Belfiore, organizza un evento di solidarietà ad Ancona al Centro papa Giovanni XXIII, con due giorni di pasta fatta in casa. Il cuoco e batterista presenterà il ...

Si è spento a 95 anni. Addio a Piero Picchiotti papà della nautica moderna - Si è spento a 95 anni. Addio a Piero Picchiotti papà della nautica moderna - La famiglia ha costruito imbarcazioni veloci per la Marina Militare nel Dopoguerra. Fra i clienti del cantiere nevale anche Giacomo Puccini con il barchino Liù.

Lido di Camaiore ’Papà ti salvo io’. Giornata sulla sicurezza in mare - Lido di Camaiore ’Papà ti salvo io’. Giornata sulla sicurezza in mare - Domani si terrà la 9ª edizione di "Papà ti salvo io" sulla spiaggia di Lido, un evento ludico-formativo per le scuole elementari con attività di salvamento in mare e giochi divertenti. Organizzato ...