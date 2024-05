L’importanza del ricordo Per cambiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) La prima volta che si legge la parola "MAFIA" è il 1863. È scritta nell’indagine sull’omicidio Corrao. Corrao è un siciliano che ha combattuto con i Mille di Garibaldi. Qualcuno lo uccide alle porte di Palermo. Ma nessuno ha visto o sentito niente; come troppo spesso quando si parla di Mafia, la violenza e l’omertà sono i punti cardine di questo omicidio. Oltre cento anni dopo sarà Tommaso Buscetta, collaboratore di giustizia, a svelare che i mafiosi in realtà chiamano la mafia "Cosa Nostra" Tutte le vittime di Mafia, vengo ricordate in una giornata, la Giornata della Memoria, che ricorre ogni anno il 21 di marzo. Il 21 marzo, giorno del risveglio della natura, si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo “Memoria” si getta il seme di una nuova speranza. La Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno indelle ...