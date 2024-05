L’arrestato era troppo confuso Interrotto l’interrogatorio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si è avvalso della facoltà di non rispondere madel pm è statoe sospeso perché Fausto Baiguera era. Accusato dell’omicidio di Julio Antonio Rosario Santos, 36enne dominicano trovato morto lunedì alle 5 in viale Cremona, il 69enne difeso dall’avvocato Barbara Bertoni ha mostrato evidenti difficoltà cognitive, non essendo neppure in grado di riferire dove si trovasse né quanto tempo fosse passato dai fatti che gli vengono contestati. "Ci siamo tutti resi conto – si limita a confermare il difensore – che non era in grado di sostenere, che è stato quindi". Per oggi resta fissata l’udienza di convalida del fermo, per cui il 69enne è in carcere con l’accusa di omicidio. Ma dopo il tentativo fallito ...

Trovato morto in strada a Pavia, il presunto assassino è troppo esile per aver trasportato il corpo: tutti i dubbi - Trovato morto in strada a Pavia, il presunto assassino è troppo esile per aver trasportato il corpo: tutti i dubbi - Fausto Baiguera ha ammesso di aver colpito Julio Santos, il 36enne trovato morto fuori dalla sua abitazione a Pavia ...

