Fiorentina - tutto sulla di Conference League | quando e dove si gioca e le info sui biglietti|Serie A

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-08 22:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: I tifosi dellapossono iniziare a prendere nota. La conquista della seconda finale consecutiva di Europada parte dei ragazzi di Vincenzo Italiano farà scattare già dalle prossime ore la caccia al biglietto per il match del prossimo 29 maggio. Si giocherà ad Atene, allo stadio Agia Sophia (32.500 posti di capienza), la casa dell’AEK. E per uno strano scherzo del destino, nell’atto conclusivo della competizione potrebbe esserci proprio una squadra della capitale greca, l’Olympiacos, che dovrà difendere al Pireo il 4-2 ottenuto sul campo dell’Aston Villa nel primo atto della seconda semifinale. La caccia ai tagliandi sul portale della UEFA è già iniziata nel mese di aprile e, come nelle stagioni ...

Bruges-Fiorentina 1-1, viola in finale di Conference - Bruges-fiorentina 1-1, viola in finale di conference - BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – La fiorentina conquista la finale di conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Bira ...

Fiorentina raggiunge la finale della Conference League in un tributo a Joe Barone - fiorentina raggiunge la finale della conference League in un tributo a Joe Barone - La fiorentina ha raggiunto la finale della conference League, dedicando la vittoria al loro defunto CEO, Joe Barone. La squadra viola ha ottenuto una vittoria decisiva per 3-2 contro il Club Brugge ...

Dodo ESALTA la Fiorentina: «Quei minuti di recupero erano stati PERICOLOSI. Contento per la FINALE» - Dodo ESALTA la fiorentina: «Quei minuti di recupero erano stati PERICOLOSI. Contento per la FINALE» - Dopo la conquista della finale di conference League, il terzino della fiorentina Dodo ha parlato così di tale traguardo. «Queste partite sono sempre difficili, devi stare attentissimo dal primo ...