Parte finalmente la bonifica dell' ex discarica di Malagrotta

(Di giovedì 9 maggio 2024) A via Casal Lumbroso tutti parlano di "giornata storica". Lo fa il sindaco Pd Roberto Gualtieri, lo ripete il presidente di centrodestraa regione Lazio Francesco Rocca, lo con...

L’attesa è finita: al via il Giro d’Italia 2024 . La prima tappa ha in programma 140 km da Venaria Reale a Torino. I favoriti e info tv e streaming. Il grande giorno è arrivato: oggi prende il via ufficialmente l’edizione numero 107 del Giro ...

Brugge-Fiorentina, moviola: rigore, rissa finale e ripresa col giallo - Brugge-Fiorentina, moviola: rigore, rissa finale e ripresa col giallo - La prova dell’arbitro Umut Meler nella semifinale di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito sei giocatori più Italiano e ne ha espulso uno ...

Capello e il segreto del Real Madrid: "Gioca le finali con più naturalezza". VIDEO - Capello e il segreto del Real Madrid: "Gioca le finali con più naturalezza". VIDEO - Il Real Madrid ha rimontato il Bayern Monaco e raggiunto un'altra finale europea: a Wembley andrà a caccia della 15^ Champions League della sua gloriosa storia. A Sky Sport Fabio Capello ha parlato de ...

Club Brugge-Fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - Club Brugge-Fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - Grande personalità che serve in queste partite. È tutto merito dei ragazzi, che hanno approcciato bene e non hanno avuto timore di questo stadio". E sull’avversaria in finale "Se l’Olympiacos ...