Un fenomeno odioso - peggiorato dopo il Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Furti fra i clochard di notte mentre dormono? È unche, dal nostro punto di vista, si è esacerbato nel. È sicuramente sottostimato nei numeri ufficiali, perché le vittime, se non sono stati sottratti a loro i documenti, difficilmente presentano denuncia alle forze dell’ordine. Le richieste che arrivano ai nostri sportelli sono soprattutto da parte di anziani italiani oppure stranieri di origine africana che non sanno quale sia la procedura corretta per riavere la carta di identità, il passaporto o il permesso di soggiorno. Purtroppo, per nostra esperienza, se parliamo di extracomunitari, l’iter per il rifacimento dei documenti può essere tutt’altro che semplice e i tempi di attesa possono essere annosi. Il caso limite è quello di un nostro assistito 26enne del Gambia che ha dovuto ...