(Di giovedì 9 maggio 2024) L’equipe di Urologia dell’ospedale di Perugia, diretta da Ettore Mearini, insieme all’equipe di Cardiochirurgia, diretta da Marcello Bergonzini, hanno eseguito, per la prima volta in Umbria, un intervento chirurgico per sconfiggere un grave e raro caso didelesteso al. Il paziente umbro di 65 anni, trasferito dall’ospedale di Foligno, era affetto da un carcinoma delche coinvolgeva l’intera vena cava inferiore sino al suo sbocco nell’atrio destro del, una delle quattro cavità cardiache. Dopo una complessa valutazione multidisciplinare effettuata dagli urologi, cardiochirurghi, radiologi e anestesisti il paziente è stato sottoposto dal radiologo interventista ad embolizzazione renale 24 ore prima della procedura chirurgica per ridurre al minimo il sanguinamento ...

Asportato tumore da rene e cuore - asportato tumore da rene e cuore - Equipe medica di Perugia esegue intervento pionieristico per tumore del rene esteso al cuore, con successo. Procedura complessa e innovativa.

Va a visita per idoneità sportiva, calciatore 16enne scopre una pallina al cuore: rarissimo tumore - Va a visita per idoneità sportiva, calciatore 16enne scopre una pallina al cuore: rarissimo tumore - In letteratura risulta un solo caso di emangioma asportato per via mininvasiva ma di tipo cavernoso. Possiamo dunque affermare di essere i primi ad asportare un emangioma di tipo capillare in maniera ...

Via Corsica, rubano la cassa, poi si appartano al bar per aprirla | LE IMMAGINI - Via Corsica, rubano la cassa, poi si appartano al bar per aprirla | LE IMMAGINI - A documentare quanto accaduto nella notte ci sono le immagini inviate stamane a BsNews.it da un nostro assiduo lettore, Joe Ferrari ...