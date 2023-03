Quante posizioni guadagna Martina Trevisan a Miami? Ipotesi top20 | e se andasse ancora avanti…

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il sogno dicontinua. L’azzurra ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko con un doppio 6-3, 6-3, qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del prestigioso torneo americano. Una vittoria dall’enorme peso specifico, perché consente alla 29enne toscana di accarezzare il sogno di entrare tra le prime 20 del ranking mondiale. Attualmente la nativa di Firenze ha già virtualmenteto quattronel ranking WTA e si trova in ventesima posizione con 1778 punti. Il piazzamento però non è definitivo, perché potrebbe venire scavalcata in giornata dalla cinese Qinwen Zheng, qualora quest’ultima superi la russa Anastasia Potapova agli ottavi. Proprio Potapova potrebbe a sua volta sorpassare l’italiana, ma solo spingendosi sino alla semifinale. Come ...

Attualmente la nativa di Firenze ha già virtualmente guadagnato quattro posizioni nel ranking WTA e si trova in ventesima posizione con 1779 punti. Il piazzamento però non è definitivo, perché ...