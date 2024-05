C’è Pogacar in Giro - è l’erede di Merckx | Sfida bellissim - mi sento un po’ italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilche sta per cominciare non è già finito, ma rischia di avere poca storia. Succede quando in circolazione c’è il più forte di tutti, quello che sbrana le corse e agli altri lascia le briciole. Che intenzioni abbia Tadejè noto dal giorno in cui ha annunciato il suo debutto sulle strade rosa: vincere e cominciare a costruire un’altra pagina leggendaria, perché poi andrà al Tour per inseguire una doppietta che manca dai tempi di Pantani, quando lo sloveno non era ancora nato. Di, della leggerezza e della facilità con cui sta segnando il ciclismo, si sa tutto e si è già scritto tutto: finiti aggettivi e superlativi, parlano i numeri. A 25 anni, alla sesta stagione da pro, il sorridente fenomeno ha già messo in bacheca 70 vittorie, con due Tour, tre Lombardia, due Liegi e un Fiandre: in pratica, ha vinto quanto ...