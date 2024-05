Amici - I migliori ann - Le ragazze o Captain Phillips? La tv del 4 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ianni”, condotto da Carlo Conti. Ultimo appuntamento di questo programma che racconta il meglio dei passati decenni. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Creare un mostro”: un giudice federale viene ucciso da un ragazzo musulmano, in seguito ad una sua dura sentenza nei confronti di un altro musulmano, accusato di incitamento all’odio…. RaiTre alle 21.45 proporrà “Le”, condotto da Francesca Fialdini. Storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ...