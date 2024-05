Riempiono il carrello della spesa per 1800 euro e provano a scappare | arrestati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) Seriate. Nelavevano messo di tutto e di più: cibo e cosmetici per un totale di 1.769, qualcosa come 10 pagine di scontrini. Hanno provato ad uscire dal supermercato senza pagare, ma sono stati bloccati ein flagranza. In manette, quattro soggetti di etnia Rom che giovedì sera (2 maggio) da Ravenna sono arrivati all’Iper di Seriate per tentare il colpo. Tutti e quattro hanno precedenti per reati contro il patrimonio e hanno tra i 24 e i 27 anni. Il loro atteggiamento, piuttosto sospetto, era già stato notato dall’addetto alla videosorveglianza del supermercato che mentre li teneva d’occhio ha avvisato i carabinieri di Seriate. Una volta riempito ila dovere, i quattro (due uomini e due donne) si sono diretti verso le casse. Mentre una delle due ragazze apriva i tornelli, un’altra ...