Rovinata dopo l’intervento al seno | Gioco al ribasso sul risarcimento

(Di sabato 4 maggio 2024) La paziente ha ragione, ma il Policlinico "mercanteggia, al, sul": per l’avvocato Andrea Marzorati che assiste la donna "è inaccettabile". Lei si sottopose a una mastectomia bilaterale preventiva al Policlinico di Monza in seguito alla quale sviluppò un’infezione ospedaliera e dovette essere operata altre tre volte per uscirne. "I periti del tribunale di Novara (foro competente perché il gruppo sanitario ha sede nella città piemontese) – racconta il legale – hanno accertato che ci fu un’errata gestione del post ricovero e riconosciuto il danno, ma il nosocomio fa una proposta inferiore al dovuto. Questa non è una transazione economica in cui ciascuno rinuncia a qualcosa, è salute. Persa, per l’esattezza". "Un calvario interminabile – sottolinea Marzorati – non dovuto solo agli sbagli dei medici, ma anche all’atteggiamento ...