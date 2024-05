Lavoro - Italia 12esima nella classifica dei Paesi per attrattività

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 4 maggio 2024) L’deiper capacità di attrarre lavoratori e un professionistano su quattro cerca occupazione all’estero. Lo rivela lo studio Decoding global talent, realizzato dal Boston Consulting Group tramite un’indagine su 150mila persone con oltre 180 nazionalità diverse, per analizzare la mobilità dei talenti nel pianeta. Lo studio sull’deiArrivato alla sua quarta edizione, il report, in collaborazione con The Network e The Stepstone Group, ha rilevato come nel 2023 il 23% dei professionisti abbia cercato attivamente opportunità occupazionali fuori dal proprio Paese, mentre il 63% si è mostrato interessato alla possibilità di trasferirsi, con una maggiore preferenza verso le maggiori economie ...