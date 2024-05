Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 maggio | riecco l’anticiclone - torna il bel tempo

oggi è il 34mo compleanno di Elodie e, anche se per il momento non risultano immagini dei festeggiamenti, la celebriamo con un suo bellissimo e sofisticato beauty look. Un trucco ammaliante da vera pop diva, abbinato alla chioma sleek più elegante di sempre. ... Continua a leggere>>

La Roma, dopo aver archiviato la semifinale di an data di Europa League con il Bayer Leverkusen, vuole tornare al successo contro la Juventus nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallo Rossi hanno intenzione di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

La Juventus, dopo i tre pareggi consecutivi contro Torino, Cagliari e Milan, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro la Roma nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera ha bisogno di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

In cerca delle reti perdute - A questa piccola raccolta non resta che aggiungere la follia di Karsdorp e il pacco dei rimpianti lasciato in eredità da roma-Bayer Leverkusen è completo. Tanti errori che hanno favorito il successo, ... Continua a leggere>>

Mancini e Azmoun da valutare per la Juve - Anche in avanti Lukaku potrebbe partire dalla panchina, con Abraham che si candida dal 1’. Azmoun ha terminato la partita contro il “suo” Leverkusen con qualche acciacco e le sue condizioni fisiche ... Continua a leggere>>

roma, concorso autisti Atac: 1.400 domande in 15 giorni. Ecco i requisiti per il bando da 439 posti - Il viaggio comincia da subito: un bando di concorso, rimasto aperto solo due settimane, e 1.400 domande di partecipazione per appena 439 posti. A roma molti sognano di fare l’autista di bus. Continua a leggere>>