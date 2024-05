(Di sabato 4 maggio 2024) Se domani la Russia invadesse l’Italia non saremmo in grado di reagire a dovere., munizioni. Lo scenario di una aggressione è irreali... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Ma come si può esprimere soddisfazione, come stanno facendo dalle parti della maggioranza, per la decisione di acquistare 132 nuovi carri armati e 140 piattaforme corazzate con un costo per gli italiani di 8 miliardi di euro in 14 anni?”. Lo scrive su twitter il ... Continua a leggere>>

Inchiesta sulla capacità di difesa italiana. mancano carri armati, artiglieria e anti-aerea - L'Italia è lontana dalla spesa del 2 per cento del pil per la difesa, non ha alcuna deterrenza militare. I numeri, i rischi e le prospettive ... Continua a leggere>>

carri NATO sequestrati in Ucraina e in mostra a Mosca, dai Leopard agli Abrams - Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... Continua a leggere>>

Israele non si fida di Hamas - Potrebbe cedere tutti gli ostaggi ma poi tenendone in mano altri, ricomincia da capo. Non vale lo schema: io ti do questo, tu mi dai quello ... Continua a leggere>>