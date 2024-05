I colpi nell’area partenze Profumi rubati al duty free prima di prendere l’aereo

(Di sabato 4 maggio 2024) I trasfertisti del furto sono tutti residenti a Palermo. Almeno in due occasioni, sono entrati nella profumeria dell’areadi Linate e si sono impossessati di prodotti costosissimi, per poi uscire senza pagare e dirigersi versoche li avrebbe riportati in Sicilia. Nelle scorse settimane, gli agenti della Polaria hanno individuato i presunti componenti della banda, denunciando per furto aggravato nove uomini di età compresa tra 19 e 51 anni. L’indagine degli investigatori della polizia di frontiera è scattata dopo la denuncia del responsabile di uno dei punti vendita dello scalo aeoportuale, che ha segnalato il furto di numerose confezioni di. I poliziotti hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, accertando dalle immagini che i nove avevano prelevato la merce per poi ...

