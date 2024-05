(Di sabato 4 maggio 2024) Femminista dichiarata,sta portando una ventata di aria fresca nella prestigiosa casa editrice francese. Con una missione: ritrovare ledimenticate dalla letteratura. Anche a costo di non piacere a tutti

Chi è margot gallimard, la «vendicatrice» delle scrittrici - Femminista dichiarata, margot gallimard sta portando una ventata di aria fresca nella prestigiosa casa editrice francese. Con una missione: ritrovare le scrittrici dimenticate dalla letteratura. Anche ... Continua a leggere>>

Bayard Jeunesse met le paquet sur sa dernière série star - La série Émile et margot est un des derniers phénomènes de la bande dessinée jeunesse. Elle est l'œuvre du duo de frère et soeur Anne Didier et Olivier Muller, avec Olivier Deloye aux dessins. Suivie ... Continua a leggere>>