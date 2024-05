Progetto nuovo Palaginnastica A giugno la prima pietra Una casa alla gloriosa Pro Patria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Questa volta è quella buona: dunque si può dire che è cominciato il contorovescia per la posa delladel cantiere che realizzerà il, nel rione di Beata Giuliana, rilanciando quell’area che si affaccia sul Sempione dove da troppi anni "svetta" lo scheletro del "fu" Palaghiaccio, struttura mai completata. Ora occhio al calendario, nel mese dil’avvio del cantiere tanto atteso per dotare la città di une moderno impianto sportivo, dove troveràfinalmente la ProGinnastica Bustese, culla di talenti vincitori di medaglie e costretta da anni a svolgere le proprie attività nello scantinato in via Ariosto, un sogno per lasocietà che si realizza. Il ...