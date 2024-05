Le piogge fanno alzare il livello del Ticino Ciclabile sott’acqua - chiuso il lungofiume

(Di sabato 4 maggio 2024) Nastro bianco e rosso e transenne. Da ieri mattina non è consentito imboccare le scale del lungoe scendere fino alla riva. Un tratto di pista, quello che dal ponte Coperto arriva fino alla Battellieri Colombo, infatti, è andato. Ancora percorribile il tratto verso l’idroscalo ma ilidrometrico rilevato alla stazione di Bereguardo è passato dai 16,6 centimetri di mezzanotte del 2 maggio ai 50,9 delle 12,30 di ieri e per tutta la giornata è lentamente cresciuto. Colpa delle fortiche si sono abbattute sulla città mercoledì e giovedì. E ieri, nonostante la perturbazione fosse passata, ildel fiume si è alzato ancora. A Bereguardo alle 17,30 aveva raggiunto i 53,2 centimetri, mentre a mezzanotte era di 39,1. Più alto di una decina di ...

