Tesori del centro e non solo Un tour fra arte e cultura

(Di sabato 4 maggio 2024) "Un giorno da turista a Vimodrone", torna l’iniziativa lanciata l’anno scorso dal Comune alla scoperta delle bellezze di casa. Un vero e propriocon le guide di Succo d’fra architetture post moderne edelstorico, da San Remigio a Cascina Tre Fontanili. Due gli itinerari in agenda domani, il primo appuntamento è alle 10.30 con il percorso "contemporaneo", Quartiere Msana, murales e Naviglio, durata 2 ore. L’altro, nel cuore della città che pulsa attorno a piazza Unità d’Italia, è alle 16 e durerà un’ora e mezzo. Un viaggio tra passato e futuro per conoscere a fondo i bijoux davanti ai quali si passa tutti i giorni, ignorandoli. "Ma anche per saperne di più sulla città - dice il sindaco Dario Veneroni che ama molto l’iniziativa - .Dà uno spessorele ...