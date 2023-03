Antonio Conte lascia il Tottenham al comando di Cristian Stellini e Ryan Mason (Di lunedì 27 marzo 2023) Sito inglese: L’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha lasciato con effetto immediato, ha annunciato domenica sera il club del nord di Londra. La posizione di Conte era stata oggetto di severi controlli dopo il suo straordinario sproloquio dello scorso fine settimana, quando aveva definito i suoi giocatori “egoisti” e aveva anche colpito la gerarchia del club dopo un periodo di 20 anni senza successo. Questo è stato dopo che gli Spurs avevano lasciato un vantaggio di 3-1 contro l’ultimo club del Southampton e si è rivelata l’ultima goccia quando la sua uscita è stata annunciata domenica. “Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo”, ha detto il Tottenham sul loro sito ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) Sito inglese: L’allenatore delhato con effetto immediato, ha annunciato domenica sera il club del nord di Londra. La posizione diera stata oggetto di severi controlli dopo il suo straordinario sproloquio dello scorso fine settimana, quando aveva definito i suoi giocatori “egoisti” e aveva anche colpito la gerarchia del club dopo un periodo di 20 anni senza successo. Questo è stato dopo che gli Spurs avevanoto un vantaggio di 3-1 contro l’ultimo club del Southampton e si è rivelata l’ultima goccia quando la sua uscita è stata annunciata domenica. “Possiamo annunciare che l’allenatorehato il club di comune accordo”, ha detto ilsul loro sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - tuttosport : Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham ?? #Tuttosport #Conte #Spurs #Tottenham #PremierLeague - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Antonio #Conte non è più l'allenatore del #Tottenham ?? - giangio87 : Ritirati Antonio Conte, fallo per il tuo bene. -