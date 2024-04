Certificazione sulla parità di genere Inclusività al top

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il Gruppo Oniverse, azienda di moda guidata da Sandro Veronesi oggi allargata anche ad altri ambiti come vino, food e nautica, ha avuto un riconoscimento per il lavoro svolto (prima sotto le insegne del Gruppo Calzedonia fino al dicembre 2023 ed ora col nuovo nome) per aver ottenuto ladisecondo la Prassi nazionale di riferimento. Unariconosciuta a seguito della valutazione di procedure, azioni e obiettivi nelle sei aree di riferimento: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione. Il Gruppo Oniverse – che ha chiuso il 2023 con 3,1 miliardi di fatturato ed ha 5644 negozi nel mondo – comprende marchi del fashion tra cui Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Tezenis Kids e Falconeri. Nel Gruppo ci ...