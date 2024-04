Telecamere in sette paesi | Così diminuiscono i furti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fondi per la videosorveglianza nei piccoli comuni, patto acon la Prefettura. L’ultima seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata indetta proprio per valutare le istanze presentate dai centri abitati della provincia, interessati ad accedere ai fondi statali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Hanno partecipato all’incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, anche i sindaci di Santo Stefano Lodigiano, Guardamiglio, Merlino, Zelo Buon Persico, Valera Fratta, Maleo, Sant’Angelo Lodigiano con il commissario prefettizio, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza di Lodi Manuela Minojetti. L’assemblea ha condiviso l’utilità e l’efficacia di tutti gli elaborati progettuali, ritenendoli strumenti prioritari per l’implementazione delle tecnologie a contrasto della microcriminalità ed ...