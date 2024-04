Dal vecchio vinile al dvd | Fiera del disco appuntamento da collezionisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un nuovoper gli appassionati di collezionismo è in programma domenica in piazza Cavour. Gli appassionati, ie tutti coloro che amano la buona musica, avranno l’occasione di trascorrere una giornata gratuita e ricca di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia dela 33 e 45 giri, dei cd e dei dvd. La quinta edizione della ‘del, cd e’ sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19. I migliori espositori provenienti da tutta Italia sono pronti per questa full immersion sotto al mercato coperto della città. Esperti di jazz, musica italiana, psichedelica, musica classica, ma anche stampe giapponesi, offerte speciali, rock internazionale, folk inglese, mix anni 80 e 90, funky, sonorizzazioni, bossa nova e latin jazz, rap e hip hop, ...