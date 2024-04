Trovare alternative alla 325 Ecco il patto Regione-Comuni Fondi per il progetto di fattibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un impegno preciso da parte dellaper risolvere i problemi atavici legatimobilità in Vta arriva a poco più di un mese dscadenza del mandato dei tre sindaci valbisentini, che vedono la coronazione di un sogno durato almeno un anno, ovvero da quando il presidente Giani, presenziando all’inaugurazione del parcheggio a La Briglia, si rese disponibile, con Primo Bosi, per un incontro inper discutere delle criticità viarie. Arriva quindi ad un anno esatto da quell’incontro un protocollo d’intesa che è già stato firmato de che èfirma in questi giorni da parte dei tree della Provincia. "Siamo molto soddisfatti – dichiara Giovanni Morganti, presidente in carica dell’Unione dei ...