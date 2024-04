’Narativa’ | ciak si gira dentro la boutique L’idea di NaraMilano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)è il titolo del progetto che Daniele Daminelli e Julian Hargreaves hanno presentato nei giorni scorsi durante il Salone del Mobile di Milano nella’. Le vetrine del brand in piazza Cavour si sono trasformate in un vero e proprio set cinematografico, dove attori e attrici hanno messo in scena un film surreale e minimalista, ispirato all’estetica di David Lynch, Guy Bourdin e Wes Anderson, indossando gli abiti di Nara Milano. All’arrivo gli ospiti della serata hanno avuto l’occasione di vivere l’esperienza del red carpet davanti alla, e successivamente di sbirciare le riprese del film Narativa.unisce la moda ed il design in un racconto unico, reso possibile attraverso l’allestimento creato dai pezzi iconici del designer Daniele Daminelli, selezionati ...