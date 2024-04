Ita-Lufthansa in pressing Ma slitta il verdetto Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Costruttivo, franco e cordiale": dal Mef viene definito così il colloquio di ieri tra il ministro dell’Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, e la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager, sul dossier Ita-, e sulle criticità da risolvere per ottenere il via libera alle nozze da parte di Bruxelles. Su slot, rotte e l’hub Milano-Linate, i negoziati sono su una "traiettoria positiva", dice ancora il Mef, anche se rispetto alla scadenza prevista del 6 giugno, la decisione Ue potrebbe subire un breve rinvio. Rinvio che non sembra trovare concorde il ministro dell’Economia, che ha sottolineato "l’importanza del rispetto dei tempi della decisione da parte della Commissione per garantire un futuro positivo alla compagnia aerea italiana, ai suoi lavoratori e ai viaggiatori". Secondo fonti di Bruxelles, invece "non è escluso che possa essere concordata, ...