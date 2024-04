Atti vandalici nella notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nottata alcolica e vandalica per qualcuno che prima dell’alba di ieri ha pensato bene di concludere la serata accanendosi con le suppellettili dei locali intorno a piazza delle Vettovaglie. Ad avere la peggio questa volta è stato il ristorante La Mescita di via Cavalca che ieri all’apertura ha scoperto il raid di qualcuno che,tempo, ha pensato bene di accanirsi con i piedistalli degli ombrelloni esterni, demolendoli. Danno tutto sommato contenuto, anche se ne serviranno di nuovi e giornata di lavoro comunque buttata via per reinvestire i soldi della festività nell’acquisto di nuovi piedistalli per consentire la regolare apertura del dehor esterno. La speranza degli esercenti della zona è che coloro che hanno deciso di finire i "festeggiamenti" della vigilia del 25 aprile accanendosi con le proprietà altrui possano essere stati ripresi dalle telecamere di ...