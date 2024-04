Auto storiche - da Firenze a Siena con vere rarità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Prende il via da piazzale Michelangelo questa mattina alle 11.30 la XXVII edizione della Coppa Toscana, la rievocazione della storica competizione nata nel dopoguerra, che ha per tema "dal Chianti al Brunello". Sono settanta equipaggi provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Svizzera e Ungheria, che procederanno alla scoperta delle bellezze del territorio toscano e delle sue eccellenze enogastronomiche e culturali: Crete Senesi, Val d’Orcia, Montalcino, San Quirico d’Orcia e, con arrivo nella suggestiva Piazza del Duomo e Piazza del Campo. Per la prima volta in assoluto verrà impiegato il biocarburante Sustain Classic a dimostrazione di un’assoluta compatibilità con le benzine fossili esistenti ottenendo, così una miscela nel pieno rispetto dell’ecosistema, sperimentato a Milano lo scorso novembre in occasione diclassica, verrà ...