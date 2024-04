Lavoratori senza soldi I ritardi della Rsa Pelù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ancora nessuna risposta, un’attesa infinitacertezze e pesanti disagi per gli ex dipendentiCooperativa Compass assunti alla Rsagestita da Casa Ascoli, società partecipata del Comune di Massa. Ancora aspettano il pagamento di metà dello stipendio del mese di marzo, del Tfr equota sociale. Una situazione grave per iloro protesta si fa portavocegrave situazione in il segretario generaleCisl Funzione pubblica Enzo Mastorci. " Il sindacalista riaccende per l’ennesima volta i riflettori sulla situazionepartecipata, denunciata solo pochi giorni fa in consiglio comunale dai dipendenticooperativa Compass che opera all’interno delle strutture sanitarie ...