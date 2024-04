La condanna revocata a Weinstein e il freno al giustizialismo moralista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Nel nostro sistema giudiziario, l’accusato ha diritto a essere ritenuto responsabile solo del reato di cui è accusato e, perciò, non possono essere ammessi racconti di precedenti cattive azioni al solo scopo di stabilire la sua propensione alla criminalità». Mentre leggevo il verdetto della corte d’appello di New York, che sanciva che il nostro collettivo considerare Harveyun porco schifoso non avrebbe dovuto pesare nella decisione specifica su specifiche accuse di stupro, pensavo a un vecchio sceneggiato, e a un ex ragazzo delle pizze. È ormai pressoché impossibile giudicare qualcuno per qualcosa di specifico, giacché appena qualcuno diviene tema di conversazione tutti facciamo in luoghi pubblici considerati notiziabili (i social) quel che una volta facevamo in luoghi pubblici che era come fossero privati (i bar): tirare fuori quella volta che Tizio ha ...