Portate rispetto al sugo - simbolo del Paese reale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Certo per un italiano prendersela perché qualcuno gli dice che sa di, è come per un americano impermalirsi se qualcuno lo chiama cowboy. Del resto la baruffetta tra Antonella Clerici (che avrebbe “saputo di”) e Ligabue (che per tale sapore avrebbe rifiutato di partecipare a un Sanremo da lei condotto) è rientrata con la smentita del cantante e un invito conviviale (lei, astuta: «Porta il lambrusco, che io metto il»). Ma ilè tanto offensivo? «Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come ildi tutta la storia» scrive Alessandro Manzoni nella penultima proposizione de “I promessi sposi”. E dunque, alla fine di tutta l'immane vicenda, tra pesti, Innominati, eroismi e viltà, le gride e l'assalto ai forni, e ...