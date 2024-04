Santa Liberata Presto i posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Sembrerebbe solo un cartello stradale in località, ma manca qualcosa". Così il consigliere comunale Ivan Poccia riguardo la rimozione del cartello aggiuntivo "1 ora", che l’amministrazione Borghini di Monte Argentario aveva installato nei pressi dei pontili disul territorio argentarino, dopo che gli abitanti del promontorio non avevano più a disposizione ibarca nel canale. "Era stato messo in maniera scellerata – dice Poccia –, cercando di creare un danno ai diportisti. Finalmente, grazie all’amministrazione guidata da Arturo Cerulli, è stato ripristinato il parcheggio libero. Un ulteriore segno degli ottimi rapporti che ormai abbiamo instaurato nuovamente con gli amici di Monte Argentario. A breve verranno assegnati ibarca riservati ai ...