Miami Open | Martina Trevisan agli ottavi di finale | match di cuore e carattere

(Di domenica 26 marzo 2023)– Per la seconda volta in carrieraraggiunge glidiin un WTA 1000. Traguardo centrato aldove l’Azzurra ha eliminato al terzo turno la statunitense Claire Liu al termine di una vera e propria maratona durata 3 ore e 18 minuti, vinta 4-6, 7-5, 6-4. Un successo die diper. Dopo aver perso il primo set, la 29enne di Firenze ha mostrato maggiore lucidità e una migliore tenuta atletica nel momento clou del, battendo così Liu.troverà adesso sul suo cammino la testa di serie n. 24, la lettone Jelena Ostapenko, che nel turno precedente ha eliminato la n. 13 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia ...

Con il successo su Laslo Djere all'esordio al, secondo Masters 1000 della stagione, Sinner ha vinto la tredicesima partita su tredici in stagione contro avversari non compresi tra i primi ...

L'atleta toscana vince con una gara durata tre ore e 17 minuti e un punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Lunedì affronterà la lettone Jelena Ostapenko, campionessa al Roland Garros nel 2017 ...