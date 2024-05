Khamenei alza la voce e minaccia Netanyahu & Co In caso di minacce dirette - l’Iran è pronta a cambiare la propria dottrina nucleare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ali, la Guida Suprema del, torna adre la. Dopo le continue dichiarazioni del primo ministro di Israele, Benjamin, e dei suoi alleati sulle responsabilità di Teheran nella crisi mediorientale, il leader del Paese arabo è tornato a lanciare pesantidovrà “” la suase la sua esistenza saràta da Israele, ha detto Kamal Kharrazi, uno dei consiglieri più fidati della Guida Suprema. Parole che inevitabilmente tornano a sollevare preoccupazioni in merito allo stato del programmadi Teheran, che secondo Israele e altri Paesi si sarebbe concentrato per decenni sulla produzione di un’arma ...

Editoriale. Se Israele oscura la tragedia - Dovunque, il pretesto per oscurare una voce è l'accusa di mancata neutralità. Come se il ... Orban e Netanyahu, l'ayatollah iraniano Khamenei e i comandanti talebani in Afghanistan, per approntare una ...

Gli ayatollah alzano (confusamente) il volume della propaganda e della repressione - ... per volontà di Dio", ha minacciato la Guida Suprema Ali Khamenei a poche ore dal raid. Come notato ... Alle redazioni giornalistiche indipendenti, invece, è stato impedito di dare voce a esperti sul ...