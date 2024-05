Bayer Leverkusen - imbattibile | sfida cruciale contro la Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024) Se ilnon dovesse perdere, stasera in casala(ore 21, diretta Dazn e Sky) nel ritorno della semifinale di Europa League, arriverebbe in stagione a 49 partite senza sconfitte, facendo meglio del Benfica di Eusebio che arrivò a 48 tra il 1963 e il 1965. Basta questo per ribadire la qualità granitica della squadra di Xabi Alonso, neo campione di Germania, e per descrivere le difficoltà odierne per i giallorossi di De Rossi dopo la sconfitta per 2-0 all’Olimpico nel match di andata. Ma, si sa, le Coppe sono una cosa a parte e inisti hanno ancora scolpita nel cuore la rimonta vincenteil Barcellona di Messi nei quarti di Champions del 2018, un 3-0 che ribaltò tutto dopo il 4-1 per i catalani nella prima. DDR recupera Dybala, ...

Bayer Leverkusen-Roma è la semifinale di ritorno di Europa League . Si gioca alla BayArena, si riparte dallo 0-2 dell'Olimpico. Fischio di inizio alle 21:00, diretta in chiaro su Rai e RaiPlay. Per De Rossi dubbio Dybala.Continua a leggere

Bayer Leverkusen-Roma è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv in chiaro , probabili formazioni , pronostici . Contro un Bayer Leverkusen che sta macinando record su record e che è ...

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle semifinali di ritorno (oggi giovedì 9 maggio 2024) - Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle semifinali di ritorno (oggi giovedì 9 maggio 2024) - La Roma infatti deve rimontare uno 0-2 casalingo: il bayer leverkusen si è dimostrato solidissimo in una stagione dominata e ha fatto lo scherzetto all’Olimpico, in più i giallorossi hanno sulla ...

Bayer, Rolfes: “Vogliamo vincere pure questa. Loro all’andata hanno fatto i furbetti” - bayer, Rolfes: “Vogliamo vincere pure questa. Loro all’andata hanno fatto i furbetti” - Il dirigente: "L’arbitro ha reagito meglio, è stato più reattivo rispetto a un anno fa. Ha calmato le provocazioni" ...

Diretta Bayer Leverkusen-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta bayer leverkusen-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - I giallorossi cercano in Germania l'impresa, come quella dell'aprile 2018 contro il Barcellona, per tornare in finale di Europa League ...