Inutile che Meloni mi attacchi - faremo opposizione con tutte le nostre forze Premierat - parla Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Che pena le mistificazioni costanti da parte di Giorgia. Èche mi, non ci spaventa e noi confermiamo checonlea questa riforma pericolosa che indebolisce la democrazia e prende in giro i cittadini e le cittadine. Lainmento con levoci, lanelle piazze portando i nostri corpi. Laanche contro i tagli alla Sanità pubblica e per il salario minimo". Così la segretaria del Pd, Elly, arrivando a un appuntamento elettorale a Roma, in merito alla riforma delo, l'elezione diretta del presidente del Consiglio, che ha iniziato il ...