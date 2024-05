L' euro è in flessione sul dollaro a 1,0743

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'è in lievesulquesta mattina. La moneta unica è scambiata a 1,dollari, in calo dello 0,05%. Segno più invece nel rapporto con lo yen: l'è in rialzo dello 0,2% a 167,23.

